Nuova operazione straordinaria di controllo del territorio disposta dalla Questura di Roma a Monterotondo.

Il bilancio è di una attività segnalata e un’altra sottoposta a sanzione amministrativa.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’operazione di sicurezza integrata è stata svolta tra il pomeriggio e la sera di martedì scorso 23 settembre dagli agenti del Terzo Distretto Fidene-Serpentara della Polizia di Stato e dagli agenti della Polizia Locale di Monterotondo.

Durante l’ispezione all’interno di un panificio gestito da un artigiano di origine egiziana gli agenti hanno individuato lavoranti “in nero”, per questo il commerciante è stato segnalato all’Ispettorato del Lavoro per la presenza di personale non in regola con contratto di lavoro.

Al panettiere egiziano è stata contestata anche la omessa comunicazione dell’installazione di un impianto video sorveglianza nei luoghi di lavoro.

Il secondo controllo degli agenti è stato effettuato in una frutteria gestita da un cittadino originario del Bangladesh: in questo caso Polizia di Stato e Polizia Locale hanno trovato il marciapiede invaso di cassette di frutta e verdura.

Per il commerciante è scattata la sanzione per occupazione di suolo pubblico senza titolo e la diffida per ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico rispetto a quanto autorizzato.

Nel corso dell’operazione di sicurezza integrata sono stati eseguiti anche posti di controllo: due automobilisti sono stati multati per omessa revisione del veicolo.