TIVOLI – Carta “Dedicata a Te” a 1.361 famiglie in stato di bisogno

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che l’Inps ha avviato la procedura per l’assegnazione della carta “Dedicata a Te” ai nuclei familiari, individuati in via automatica dall’Istituto stesso, in ragione del valore Isee e del numero e natura dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dal Decreto 30 luglio 2025 – Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Al Comune di Tivoli sono state assegnate in totale 1.361 Carte.