Scuole chiuse e uffici aperti mezza giornata a Vicovaro.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 53 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, venerdì 26 settembre, dal Commissario Prefettizio Laura Mattiucci.
Con l’atto viene disposta per martedì 30 settembre la sospensione delle attività didattiche della scuola di ogni ordine e grado presente nel territorio comunale.
L’ordinanza prevede anche la chiusura anticipata degli uffici comunali alle ore 12 :00 del giorno 30 settembre 2025.
Il provvedimento è stato adottato a seguito della nota trasmessa da Acea Ato 2 martedì 23 settembre in cui annunciata la sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Vicovaro a causa di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico.
La sospensione è prevista dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con conseguente mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nell’intero comune.
L’assenza di acqua nei plessi scolastici e negli edifici comunali non consentirà l’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni, del personale docente, dei dipendenti comunali e degli utenti.