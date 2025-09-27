Viabilità, la lite tra automobilisti finisce a colpi di mazza da baseball

Momenti di tensione nei pressi di viale Trastevere, dove un diverbio, presumibilmente legato a questioni di viabilità, è degenerato in una violenta lite.

A sedarla e ad evitare il peggio è stata una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale, impegnata in zona per servizi di controllo del territorio.

Secondo una nota del Corpo capitolino, gli agenti sono stati richiamati dalle urla provenienti dalla zona di piazza Sidney Sonnino e, subito accorsi, hanno trovato due persone impegnate in una colluttazione, mentre un terzo individuo tentava invano di dividerli.

Provvidenziale l’intervento degli agenti, che sono riusciti a separare i due, bloccando tempestivamente l’automobilista, intento a colpire con una mazza da baseball l’altro conducente, nonché il suo veicolo.

Per lui si è reso necessario l’intervento di personale medico, a cui è stato affidato per le cure del caso.

L’aggressore è stato invece denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere, lesioni personali aggravate dall’uso di arma impropria e da futili motivi.