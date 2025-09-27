TIVOLI - Padre James Gerlett è addetto al Santuario di San Vittorino

Nuove nomine per due sacerdoti nella Diocesi di Tivoli e Palestrina.

Ieri, venerdì 26 settembre, il Vescovo Monsignor Mauro Parmeggiani ha nominato addetto al Santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino Romano Padre James Francis Gerlett, membro della congregazione clericale degli Oblati di Maria Vergine.

Ordinato sacerdote il 02 giugno 1985, Padre Gerlett nel 2022 è stato anche Amministratore Parrocchiale della Chiesa di Teramo-Atri.

Il secondo sacerdote nominato ieri dal Vescovo Parmeggiani è Padre Ferdinand Kalengayi Wa Kalombo: il Salesiano di Don Bosco sarà Vicario parrocchiale della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Guidonia e affiancherà don Flavio Barberi.