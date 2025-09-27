GALLICANO NEL LAZIO – Nuova pavimentazione sulla Strada Provinciale Tende

Si sono conclusi i lavori di pavimentazione sulla Strada Provinciale 50/a nel tratto compreso dal km 0+850 al km 0+950 interessato dal crollo del costone lato monte.

I lavori si sono svolti in orario notturno per limitare i disagi alla cittadinanza.

Lo annuncia in una nota Manuela Chioccia, Consigliera delegata di Città Metropolitana di Roma Capitale alla viabilità, mobilità e infrastrutture.

Nella stessa nota la Consigliera Dem informa che sono conclusi anche i lavori di pavimentazione sulla Strada Provinciale 29/A Tende dal chilometro 3 al chilometro 15, che interessa i comuni di Gallicano nel Lazio, Palestrina e Castel San Pietro Romano: iniziati a giugno scorso, gli interventi hanno riguardato il rifacimento a tratti della pavimentazione stradale e opere complementari (segnaletica verticale, ripristino dei presidi idraulici, messa in quota di chiusini e caditoie, pulizia banchine e taglio vegetazione ove necessario).

Sono in corso i lavori sulla Strada Provinciale 91/a Gorga che attraversa i comuni di Gorga e Montelanico.

“Continua l’impegno della Città metropolitana di Roma Capitale e del Sindaco Roberto Gualtieri nel migliorare la viabilità del territorio metropolitano – il commento della Consigliera alla viabilità – Sulla San Vittorino, con i lavori di pavimentazione andiamo a concludere la messa in sicurezza della strada provinciale che ha interessato i lavori dopo il crollo del costone lato monte, mediante la posa della rete paramassi e la realizzazione di terre armate.

Un progetto complesso e coordinato con la Soprintendenza, in quanto il costone crollato è sottoposto a vincoli e che ha comportato studi specifici e approfonditi.

Non si ferma inoltre il nostro impegno sulle principali arterie del territorio metropolitano: con i lavori conclusi sulla S.P. 50/a e quelli in corso sulla S.P. 29/a Città metropolitana raggiunge un altro obiettivo, intervenendo su strade fondamentali per i cittadini della zona. Grazie agli uffici tecnici per l’impegno, l’attenzione e la collaborazione dimostrata”.