MAZZANO ROMANO - Esce di casa e non torna: chi ha visto Roberto?

Si è allontanato da casa e non ha più fatto rientro.

Era il 15 settembre e da allora sono trascorse quasi tre settimane.

Per questo ieri, martedì 30 settembre, i familiari di Roberto Liotti hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.

Il 65enne vive a Mazzano Romano, piccolo centro della provincia a nord di Roma al confine con Campagnano di Roma e Calcata, ma la famiglia ritiene che possa aggirarsi in zona Casalotti, il suo quartiere di origine.

Roberto Liotti è alto un metro e 77, pesa circa 75 chili, ha i capelli, la barba e i baffi bianchi. Non è noto l’abbigliamento al momento della scomparsa.

In caso di avvistamento, contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV 388 189 4493.