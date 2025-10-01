TIVOLI – Ospedale, attivati nuovi servizi per i pazienti oncologici e le loro famiglie

La ASL Roma 5 amplia l’offerta assistenziale rivolta ai pazienti oncologici e ai loro familiari attivando nel mese di ottobre due nuovi servizi presso l’Unità di Oncologia del Presidio Ospedaliero San Giovanni Evangelista di Tivoli.

La nuova offerta comprende il Servizio di Psico-Oncologia, attivo ogni mercoledì dal 1° ottobre e pensato per garantire il necessario supporto psicologico alle persone con patologia oncologica e alle loro famiglie in un’ottica di cura integrata e multidisciplinare, e l’Ambulatorio di Uro-Oncologia, rivolto alla presa in carico e al follow-up degli utenti affetti da patologie uro-oncologiche e che sarà attivo ogni martedì a partire dal 7 ottobre.

“L’attivazione dei due nuovi servizi, resa possibile dalla collaborazione multidisciplinare tra diverse professionalità sanitarie, rafforza l’offerta assistenziale dell’Oncologia dell’Ospedale di Tivoli garantendo percorsi diagnostico-terapeutici più tempestivi, integrati e centrati sulla persona.

Un approccio che consolida la sinergia tra competenze mediche, con l’obiettivo di incidere in maniera concreta e positiva sulla qualità di vita dei pazienti con patologia oncologica e dei loro familiari”, dichiara la Dottoressa Rosa Saltarelli, Direttrice dell’Unità di Oncologia del San Giovanni Evangelista.

“Con l’attivazione del percorso di Psico-Oncologia si compie un ulteriore passo nel processo di umanizzazione dell’assistenza rivolta alle persone più fragili – sottolinea il Dottor Giuseppe Nicolò, Direttore del Dipartimento integrato di Salute Mentale, Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e delle Dipendenze Patologiche (DSM-DP) – Con questo servizio la ASL Roma 5, attraverso il Dipartimento di Salute Mentale e in sinergia con l’Unità di Oncologia, si impegna a garantire il massimo supporto a chi sta affrontando un momento di particolare difficoltà”.

“Il nuovo Ambulatorio di Uro-Oncologia, gestito in collaborazione con l’Unità di Oncologia, garantirà in regime di Servizio Sanitario Nazionale prime visite uro-oncologiche finalizzate allo screening, alla diagnostica e alla programmazione terapeutica dei tumori urologici (prostata, vescica, reni e testicoli).

Si eseguiranno, inoltre, visite di controllo per i follow-up dei pazienti, rafforzando così la presa in carico e la continuità assistenziale sul territorio della ASL Roma 5”, aggiunge il Dottor Flavio Forte, Direttore dell’Unità di Urologia dell’Ospedale di Tivoli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0774 316.4353 – 0774 316.4553.