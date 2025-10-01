Drammatico incidente stradale tra un’auto e un cinghiale nella serata di ieri, martedì 30 settembre, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di una vettura danneggiata e la conducente accompagnata in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 19 in via Formello, la strada che collega Guidonia Centro con la via Palombarese a Santa Lucia di Fonte Nuova.

La Renault Capture ha riportato danni sulla fiancata sinistra

Verso le ore 19 una donna italiana di 43 anni era al volante di una Renault Capture diretta verso Fonte Nuova.

A circa 300 metri dall’intersezione con via della Pietrara, la donna si è imbattuta in un cinghiale di grosse dimensioni che attraversava la strada e ha tentato inutilmente di “scartare” l’animale.

Nell’impatto è rimasta danneggiata la fiancata sinistra della Renault e si è gonfiato l’airbag provocando un trauma toracico alla conducente. La 42enne, sotto choc, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, ma al loro arrivo del cinghiale non c’era già più traccia: il suino era fuggito nelle campagne circostanti.

Lo scontro di ieri tra un’auto e un cinghiale è il secondo episodio in città nell’arco di 72 ore.

Già sabato sera 27 settembre un’altra auto si era imbattuta nell’ennesimo ungulato in via della Pietrara: in quel caso a finire al pronto soccorso di Tivoli per i traumi conseguenti all’impatto sono stati un 19enne e una 17enne italiani che viaggiavano a bordo del veicolo incidentato.