A poca distanza esiste un’area di sgambamento, eppure i proprietari continuano a portare i cani nel parco limitrofo e a non raccogliere le deiezioni.

Per questo da ora i migliori amici dell’uomo non potranno più entrare nell’area verde sita tra Via Stilicone e Via Quintilio Varo, a Guidonia Centro.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 356 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, giovedì 2 ottobre, dal dirigente del settore Ambiente Bernardina Colasanti.

Il provvedimento è stato emesso a seguito delle diverse segnalazioni inviate dai cittadini circa l’abbandono indiscriminato di deiezioni canine all’interno dell’Area Verde abitualmente frequentata da famiglie e bambini .

La situazione descritta dai cittadini è al punto di non ritorno, per questo sulla scorta del Regolamento Comunale del Verde la dirigente ha ritenuto necessario interdire ai cani l’accesso per garantire la pulizia e la sicurezza della parco, anche in considerazione del fatto che in prossimità dell’area verde si trova un’area adibita allo sgambamento cani.

Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire l’igiene e la salute pubblica e la libera fruizione del Parco da parte dei bambini in totale sicurezza.