GUIDONIA – “Vinalba 2025”, vino e street food al Parco Paolo Di Nella

Oltre 70 vini in degustazione, Wine Tasting, Street Food e Area Cocktail.

E’ questo e tanto altro “Vinalba 2025”, la terza edizione dell’evento eno-gastronomico organizzata dall’Associazione culturale “Alba Vitae” col patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio.

L’iniziativa esclusiva si terrà oggi, venerdì 3, e domani, sabato 4 ottobre, dalle ore 18 a mezzanotte all’interno della splendida cornice del “Parco Paolo Di Nella” nella frazione di Villalba di Guidonia.

“Un parco di vino”, lo definiscono gli organizzatori, dove piccoli e grandi produttori con i loro vini in degustazione allieteranno i visitatori.

Ad attendere gli appassionati, infatti, ci saranno oltre 40 cantine vinicole provenienti da tutta Italia che saranno accompagnati in un viaggio tra un banco d’assaggio a cielo aperto, Street Food e Area Cocktail.

L’ingresso è libero.