TIVOLI – Piazza Garibaldi diventa Piazza Gaza, sit-in pro Flotilla

“Per tre giorni, Piazza Garibaldi a Tivoli sarà ribattezzata Piazza Gaza e diventerà il nostro luogo di resistenza, per affermare che Tivoli sceglie la solidarietà, l’umanità e la pace”.

Viene annunciata così dagli organizzatori la manifestazione a favore della “Flotilla” che si terrà domani, venerdì 3 ottobre, sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle ore 11 alle ore 20.

Promotrice della manifestazione è ancora una volta la “Aniene Sumud Caravan”, il movimento pro-Palestina che domenica scorsa 28 settembre ha organizzato la grande mobilitazione di massa nella Valle dell’Aniene culminata proprio in piazza Garibaldi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Tivoli e l’Aniene Sumud Caravan non si arrendono – si legge in un comunicato il movimento pacifista –Chiamiamo a raccolta tutta la cittadinanza al Presidio Permanente per Gaza che ci sarà a Tivoli a partire da venerdì.

Di fronte a tanta viltà istituzionale, è la società civile che deve continua a lottare.

Per questo, la carovana Aniene SUMUD rilancia la sua mobilitazione.

Invitiamo tutti e tutte a unirsi a noi da venerdì 3 ottobre al Presidio Permanente a sostegno della Global Sumud Flotilla ormai arrivata davanti a Gaza.

BASTA COMPLICITÀ!

IL SILENZIO È GENOCIDIO!”.