Il Comune di Guidonia Montecelio è pronto alla piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti.

Si tratta di alberi che vengono donati ogni anno da “Avr Spa”, società specializzata per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, proprietaria dell’impianto di trattamento adiacente al Centro commerciale “Tiburtino”.

Lo stabilisce la determina numero 86 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 30 settembre dalla dirigente del settore Ambiente Bernardina Colasanti.

Con l’atto vengono affidati i lavori preventivi di rimozione delle ceppaie e/o di sistemazione delle aiuole alla “Euro Green Srl” di Monterotondo. L’importo di contratto è pari a complessivi 181.780 euro.

L’intervento è propedeutico alla messa a dimora di 80 alberature all’anno da parte di AVR spa, come previsto dal protocollo d’intesa stipulato col comune di Guidonia Montecelio per la definizione dei benefit ambientali in riferimento all’autorizzazione rilasciata nel 2014 per l’apertura del Tmb al “Tiburtino”.

Stando alla determina, molti alberi sono stati abbattuti e per sostituirli con nuovi arbusti è necessario procedere alla rimozione delle ceppaie e/o di sistemazione delle aiuole.

Nei casi in cui non fosse possibile posizionare le nuove essenze arboree nello stesso sito delle alberature abbattute, la ditta dovrà provvedere alla sistemazione delle aiuole/tazze al fine di garantire la fruibilità dei marciapiedi e dei luoghi ove erano ubicate tali alberature.

Nel contratto è prevista infine anche la spollonatura di diverse alberature per garantire la fruibilità dei marciapiedi e un maggiore decoro urbano.