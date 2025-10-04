SAN GREGORIO DA SASSOLA - Il nuovo campo della scuola intitolato al campione Andrea Barberi

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 4 Ottobre 2025

L’impianto ristrutturato con un finanziamento regionale di 50 mila euro

Il Comune di San Gregorio da Sassola annuncia che sono terminati i lavori di ristrutturazione del campo polivalente della scuola comunale Brancaccio, dove i ragazzi del borgo potranno praticare Sport.

L’intervento è stato finanziato con un contributo di 50 mila euro concesso dalla Regione Lazio.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Loreto Colagrossi annuncia inoltre di aver iniziato l’iter per intitolare il campo polivalente al compianto concittadino Andrea Barberi, campione e primatista italiano dei 400 metri piani, scomparso a dicembre 2023 a soli 44 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

