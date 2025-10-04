FONTE NUOVA – Giovanissima arrestata con 160 dosi di droga

I Carabinieri della Stazione di Mentana (RM), nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato, in flagranza di reato, una 23enne italiana, con precedenti e già destinataria di foglio di via obbligatorio da Monterotondo e denunciato contestualmente una 23enne ed una 16enne, tutte gravemente indiziate di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al pomeriggio del 2 ottobre, quando una pattuglia della Stazione Carabinieri di Mentana è stata attratta da particolari movimenti effettuati da una utilitaria nei pressi dell’abitazione della 23enne, già nota alle forze dell’ordine. I militari, dunque, durante il controllo, all’interno della autovettura, trovano le ragazze in possesso della sostanza stupefacente. I successivi approfondimenti presso l’abitazione della 23enne hanno consentito di rinvenire ulteriore droga, per un totale di oltre 170 grammi, suddivisi in 160 dosi, 6 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e la somma contante in banconote di piccolo taglio di Euro 1.100, ritenuta il provento dell’attività delittuosa. Le tre ragazze non hanno fornito alcuna motivazione.

La 23enne italiana è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, mentre la 16nne è stata affidata ad una casa famiglia.

Il risultato, frutto della costante attività di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo è ulteriore testimonianza dell’attenzione posta da quei militari al contrasto dei reati, in particolare riguardo alle sostanze stupefacenti ed ai reati contro il patrimonio, per garantire la sicurezza dei cittadini di questi territori.