Il Comune di Guidonia è pronto a mettere definitivamente in sicurezza il muro di contenimento ceduto a Montecelio.

Lo stabilisce la determina numero 124 firmata ieri, venerdì 3 ottobre, dal dirigente ai Lavori pubblici Paola Piseddu.

Con l’atto viene approvato il Progetto esecutivo per il ripristino del muro di contenimento di Via Del Passeggio e la riqualificazione di Piazzale Bruno Buozzi, redatto dall’Ingegner Paolo Mangone.

L’importo complessivo dell’opera ammonta a 75 mila euro.

Vale la pena ricordare che ad aver ceduto è il muro di contenimento del tratto finale di via del Passeggio, che immette a Piazza Bruno Buozzi.

Per prevenire il completo cedimento, nei primi mesi dell’anno il Comune ha eseguito un intervento preliminare di messa in sicurezza per contrastare l’aumento delle lesioni e attualmente il muro è stato interdetto al transito mediante transennamento.

Secondo la determina, l’intervento di ripristino dello stato dei luoghi e della completa funzionalità è considerato di particolare complessità in quanto il muro è collocato nel centro storico di Montecelio.