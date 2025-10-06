GUIDONIA – Protezione Civile, l’associazione “Nvg” cerca volontari

Per chi ha davvero voglia di fare la differenza c’è una opportunità.
E’ quella di entrare a far parte della associazione di Protezione Civile “NVG – Nucleo Volontari Guidonia”, dal 2011 operativa sul territorio con base in Viale Roma 145, presso il Comando della Polizia Locale, sempre in prima linea nelle emergenze locali e nazionali.
Dal Sisma in Emilia, Amatrice e Norcia, alle Emergenze neve e maltempo nel reatino.
Dalle alluvioni in Toscana ed Emilia Romagna, agli incendi boschivi, la ricerca di persone scomparse, l’assistenza alla popolazione.
Un team di oltre 40 volontari, con 5 mezzi strategici pronti a intervenire dove serve, quando serve.
Ora “NVG – Nucleo Volontari Guidonia” cerca nuove forze.
In particolare, persone dai 16 anni in su con voglia di mettersi in gioco, che vogliono aiutare il prossimo, che credono nel valore della comunità.
“NVG – Nucleo Volontari Guidonia” offre Formazione gratuita, Corsi specialistici, Esperienza sul campo, Crescita personale e professionale, un ambiente sano, unito e motivato.
“Ogni volontario in più è un valore aggiunto per la nostra realtà – spiegano dalla “NVG” – Il tuo contributo può fare davvero la differenza. Magari sei proprio tu.
Contattaci
Ti spiegheremo come iniziare il tuo percorso.
Ti seguiremo passo dopo passo.
Ti aspettiamo”.
INFO: 393/6969180