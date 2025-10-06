MARCELLINA – Paese senza acqua per 8 ore

Acea Ato 2 comunica che, a causa di lavori sulla condotta di adduzione gestita dal fornitore esterno, domani – martedì 7 ottobre – dalle ore 08:30 alle 16:30 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Marcellina.
In particolare sarà interessato: intero territorio comunale.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.