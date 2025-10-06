VICOVARO – Addio a Franco Fabri, sindaco e professore dal cuore grande

Si è spento all’età di 85 anni, Franco Fabri, figura storica di Vicovaro, conosciuto e stimato non solo per il suo impegno politico, ma anche per il suo instancabile ruolo nel mondo dell’istruzione.

Originario di Orvinio, si era trasferito a Vicovaro da bambino insieme alla famiglia. La sua vita è stata profondamente legata al territorio: sindaco di Vicovaro per due mandati dal 1974 al 1980, presidente della squadra di calcio locale negli anni ’70 e, per ben 37 anni, professore di matematica e informatica presso l’Istituto Fermi di Tivoli. Migliaia di studenti hanno beneficiato delle sue lezioni e del suo tempo, anche fuori dall’orario scolastico, con ripetizioni gratuite che hanno fatto la differenza nella vita di molti.

A ricordarlo con affetto anche il Comitato Madonna del Carmine, che in un messaggio di cordoglio lo ha definito “un uomo d’altri tempi che credeva nei valori della vita”. Il comitato ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia, con un pensiero speciale per il fratello Cesare, e i nipoti Alessandra e Stefano: “San Cosimato perde un altro pezzo di storia. Fai buon viaggio, Franco.”

Un momento particolarmente toccante si è svolto nella serata di ieri, quando la processione per San Francesco si è fermata davanti alla sua abitazione, a San Cosimato: i fedeli si sono uniti in preghiera per rendergli omaggio.

I nipoti Alessandra e Stefano, che lo consideravano un secondo padre, lo ricordano con profonda gratitudine: “Grazie per l’affetto, per l’esempio e per essere stato un maestro di vita.”

I funerali si terranno oggi, lunedì 6 ottobre, alle ore 14.30 presso la chiesa di San Pietro Apostolo a Vicovaro.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dalla comunità

“Franco Fabri, uomo di altri tempi che credeva nei valori della vita. Professore stimato che ha aiutato migliaia di ragazzi con le sue ripetizioni gratuite. Sindaco di Vicovaro. Uomo di cultura impegnato nella difesa dei principi di correttezza, onestà e rispetto nella vita personale, politica e amministrativa. La comunità di Vicovaro perde un pezzo della sua storia politica, amministrativa e culturale. Vicoinformazione esprime sincere condoglianze alla famiglia Fabri. Che la terra ti sia lieve, Professore.”

Anche il gruppo “Nello Crielesi Sindaco per Vicovaro” ha voluto rendere omaggio alla sua memoria: “Con tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa del Prof. Franco Fabri, già Sindaco di Vicovaro. Persona di spicco e un riferimento per molti. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze.”