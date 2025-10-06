Il Comune di Tivoli è pronto a ristrutturare il Centro per l’Impiego di Via Empolitana.

Lo stabilisce la determina numero 2715 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 30 settembre dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Con l’atto viene affidato l’appalto alla “Al.Ma. Costruzioni Srl” di Roma che ha presentato un ribasso del 5% risultato l’offerta economicamente più conveniente rispetto alle altre 4 ditte invitate alla procedura di selezione.

L’importo dell’appalto è pari a 213.201 euro e 09 centesimi, oltre IVA nella misura di legge.

Vale la pena ricordare che il 21 novembre 2024 giunta comunale di Tivoli guidata dal sindaco Marco Innocenzi con la delibera numero 232 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - aveva approvato la relazione dettagliata redatta dai tecnici del Settore lavori Pubblici relativa ai lavori di ristrutturazione del Centro per l’Impiego di Via Empolitana per l’importo complessivo di 520 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Con l’atto furono delegati gli uffici di inoltrare la richiesta di un finanziamento per la ristrutturazione alla Regione Lazio nell’ambito dei fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ai Comuni sede di Centri per l’Impiego.

A fronte dei 520 mila euro richiesti la Regione Lazio ne ha concessi 360 mila.

Lo scorso 4 giugno il Comune aveva affidato l’incarico di progettazione esecutiva all’Architetto Antonello Ricci di Tivoli per l’importo netto contrattuale di complessivi 35.312 euro e 76 centesimi.