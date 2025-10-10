GUIDONIA – Al via “Idee, Cultura e Ambiente”: evento nel segno dell’Inclusione e della Sostenibilità

Prende il via oggi, presso il Parco Caduti di Nassiriya di viale Roma, cuore pulsante della Città, la prima edizione di “Idee, Cultura e Ambiente per Guidonia Montecelio”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale per riaffermare l’impegno verso tematiche fondamentali di grande attualità e rilevanza: la sostenibilità ambientale, la cultura e lo sviluppo consapevole del territorio, affrontate in modo semplice ed inclusivo per raggiungere e coinvolgere bambini, ragazzi e adulti.

Realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, la manifestazione si sviluppa in tre giornate – 10, 11 e 12 ottobre – con un programma articolato tra laboratori didattici, tavoli tematici, spettacoli e attività interattive, pensati per stimolare curiosità, confronto e partecipazione attiva. Tra le iniziative di maggiore rilievo, il contest fotografico a tema ambientale, che invita i partecipanti a raccontare con uno scatto la propria idea di sostenibilità, unendo creatività e consapevolezza.

A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Particolarmente atteso anche il momento dedicato alla proiezione del cortometraggio pluripremiato “Io, Plastica”, che sarà seguito da un incontro con il regista Gualtiero Serafini.

Ad aprire ufficialmente l’iniziativa saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, affiancato dalla Consigliera Manuela Chioccia, delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastruttura della Città Metropolitana di Roma Capitale. Una presenza significativa che conferma l’attenzione delle istituzioni verso i temi al centro della manifestazione. Nel rispetto dei principi promossi dall’evento, la somministrazione di cibi e bevande avverrà secondo le linee guida “Plastic Free”, a testimonianza dell’impegno concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale e la promozione di buone pratiche sostenibili.XXX