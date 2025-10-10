TIVOLI – Recuperare la vocazione battesimale dei fedeli: Diocesi a convegno

Si celebrerà domenica 12 ottobre 2025 a partire dalle ore 15,30, presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima in Via Ponte Terra, 8, a San Vittorino Romano, il Convegno Ecclesiale delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina durante il quale il Vescovo Mauro Parmeggiani consegnerà alla Diocesi di Lettera Pastorale: “Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa” (Cfr 1Pt 2,9) sulla necessità di recuperare il senso della comune vocazione battesimale dei fedeli e la successiva missionarietà che ne deriva.

“In un momento dove la Chiesa sente la necessità di vivere sinodalmente la corresponsabilità e la compartecipazione – si legge in un comunicato della Diocesi – è parso necessario al Vescovo Parmeggiani e a quanti hanno camminato con stile sinodale dalla scorsa Quaresima ad oggi rilanciare la necessità di riscoprire la vocazione battesimale che è alla base di ogni impegno cristiano ad intra e ad extra ecclesiale nel trasmettere la fede”.

Dopo l’invocazione allo Spirito Santo e la preghiera comune, Monsignor Parmeggiani terrà una relazione sul tema: “Voi siete stirpe eletta” a cui seguirà una breve relazione di Don Gianluca Zelli, Vicario Episcopale per la Catechesi della Diocesi di Tivoli e di Palestrina, che illustrerà la spirito e le prassi pastorali da tenere per realizzare gli scopi che ci si prefigge non tanto per un solo anno ma per rendere concreto in maniera permanente quanto già ci hanno insegnato Lumen Gentium e Christifideles Laici lungo tutto il cammino della Chiesa diocesana.

Seguirà poi una comunicazione di Suor Alessia Pantaleo, AJC che presenterà una Appendice biblica alla Lettera Pastorale, preparata dal Professor Don Massimo Grilli, Responsabile della pastorale biblica diocesana, contenente alcuni schemi di lectio divina da tenersi nelle comunità parrocchiali per aiutare anche con la preghiera e l’ascolto della Parola la comprensione della vocazione battesimale che abilita a vivere da cristiani e da testimoni del Risorto.

Al termine del pomeriggio la preghiera dei Secondi Vespri della Domenica e la consegna simbolica della Lettera ad alcune categorie di fedeli da parte del Vescovo concluderà la giornata.

Al Convegno sono invitati tutti i fedeli ma in particolare i Sacerdoti, i diaconi, le consacrate e i consacrati, i componenti degli organismi di partecipazione parrocchiali e diocesani, della Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali, i Referenti parrocchiali del Cammino Sinodale delle Chiese che sono in Italia della Diocesi di Tivoli e di Palestrina.