Quando gli alleati bombardarono Roma lei era quasi maggiorenne. Il suo quartiere, San Lorenzo, fu distrutto ma lei ha raggiunto il secolo di vita in ottima salute.

Alcune immagini della festa per i 100 anni di Maria Pia Bovenzi

Si chiama Maria Pia Bovenzi, sanlorenzina doc, nata il 10 ottobre 1925, mamma di due figlie, nonna di 3 nipoti, trisavola di due pronipoti.

Oggi, venerdì 10 ottobre, per i cento anni è stata organizzata una festa presso il Residence Casa dei Nonni di Tivoli Terme dove Maria Pia è ospite dallo scorso mese di giugno.

Maria Pia Bovenzi insieme alle figlie Anna e Patrizia; sotto col sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

Oltre alle figlie Anna e Patrizia, anche il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, l’assessora Simonetta D’Ignazi, Pamela Corbo, imprenditrice ed ex consigliera comunale di Tivoli, il personale e gli altri ospiti della struttura per anziani.