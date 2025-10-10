L’ultima volta si erano ritrovati tutti insieme per festeggiare gli 80 anni del loro docente preferito.

Ma stavolta l’occasione era talmente speciale che era impossibile mancare: festeggiare i 50 anni dall’inizio delle Scuole Superiori.

Una reunion per rievocare i 5 anni passati in classe e lungo i corridoi, per parlare di quelli successivi al diploma, quando ognuno ha preso la propria strada, affermandosi negli studi universitari, nella vita e nella professione.

Così domenica 4 ottobre è stata una giornata speciale per gli ex alunni della prima G del Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” sede distaccata di Villanova di Guidonia nell’anno scolastico 1975-1976.

In 15 – tutti nati nel 1961 – si sono ritrovati a Palombara Sabina in casa di uno degli ex alunni tra emozioni e un pizzico di malinconia per gli anni spensierati che furono.

Special Guest l’82enne ex professore di Matematica Carlo Paoloni, storico docente del Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Guidonia, al quale nel 1978 la prima G dello “Spallanzani” fu annessa ai tempi in cui il plesso di viale Roma non esisteva e l’Istituto superiore aveva ancora sede nello stabile di proprietà della Curia in via Giuseppe Mazzini, a Villanova.

Nell’anno scolastico 1975-1976 la prima G del Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” sede distaccata Villanova di Guidonia era composta da: Cristina Agosto, Valeria Albanese, Anna Rita Barboni, Gabriella Bottani, Vincenzo Caruso, Marco Cerchi, Nicola Corosaniti, Giovanni Delfini, Mirella Di Nardo, Luciano Donati, Paolo Greco, Graziella Margani, Franco Masi, Maurizio Massini, Vincenzo Mazzocco, Camillo Minghella, Marco Nicolini, Patrizia Patrizi, Rita Ramacci, Giorgina Rossani, Simonetta Sartori, Felice Antonio Sestili, Adelmo Sforza, Marco Talone, Maria Rita Tanoni, Fatima Vasile e Donato Vizzoca.

Del gruppo originario in sei sono rimasti sempre in contatto da mezzo secolo a questa parte.

Stavolta la maggior parte degli ex liceali ha risposto “sì” all’idea lanciata da Marco Cerchi, l’unico ad aver trovato l’amore sui banchi di scuola e ad essere sposato con una compagna di classe.

Il gruppo ha infatti una chat su WhatsApp di 15 ex alunni che nel 2005 già si ritrovarono nella reunion per i 25 anni dal diploma.

“Abbiamo festeggiato i 50 anni di inizio liceo a Palombara presso la casa del nostro compagno Nico e di sua moglie Linda che hanno messo a disposizione questa bella location – spiega Marco Cerchi al quotidiano on line Tiburno.Tv – Eravamo presenti in molti con i rispettivi coniugi, era presente anche il nostro caro professore di matematica 82enne, ma in gran forma, ed è stata una gran festa con la presenza anche della cara Mirella che abitando in Abruzzo, non può essere sempre presente alle Réunion che facciamo spesso”.

L’evento è stato celebrato con una poesia intitolata “La classe del ‘75… fa ancora i conti!” e dedicata ai liceali della quinta G del Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” diplomati nel 1980 come quinta B del Liceo “Ettore Majorana”.

“La classe del ‘75… fa ancora i conti!

Cinquant’anni fa l’equazione iniziò:

X eravamo noi, Y il futuro che ci aspettava.

Il risultato? Beh… ancora non si sa,

ma almeno il denominatore comune è rimasto:

l’amicizia!

Tra radici quadrate e potenze sbagliate,

tra integrali mai davvero… integrati,

noi cercavamo soluzioni improbabili,

mentre il professore sorrideva, paziente.

Oggi il tempo ci ha fatto un grafico speciale:

la curva dei capelli scende,

quella della pancia sale,

ma il punto di incontro è sempre la risata.

E allora brindiamo a questa bella somma:

compagni, ricordi e un pizzico di nostalgia.

Perché se cinquant’anni volano via così,

forse… eravamo davvero una classe… di matematica

poesia!”.