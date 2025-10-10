CORCOLLE – Fa irruzione in banca e rapina i 400 euro di pensione all’anziano: arrestato

I Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, dipartimento “Criminalità diffusa e grave, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Roma, a carico di un 52enne italiano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata.

Il provvedimento cautelare è il frutto delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano unitamente a quelli della Compagnia di Tivoli, avviate a seguito della rapina consumata all’interno della filiale di un Istituto di Credito in località Corcolle nel pomeriggio del 2 gennaio 2025.

L’attività investigativa condotta dai militari ha permesso di identificare l’uomo quale autore della rapina consumata, il quale a volto scoperto, dopo aver fatto accesso all’interno della citata filiale e intimorito i presenti, con minacce verbali, si sarebbe fatto consegnare 400 euro circa da un anziano, che aveva appena ritirato la pensione, nonché qualche moneta dall’addetto all’help desk.

Poi si sarebbe dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Pochi minuti dopo, a seguito della segnalazione giunta al 112 NUE, da parte del direttore della banca, i militari sono intervenuti sul posto e dopo aver messo in sicurezza l’area ed essersi sincerati dell’incolumità dei presenti, si sono subito concentrati per ricostruire la dinamica della rapina.

Le successive attività condotte attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza presenti, attraverso l’individuazione fotografica da parte delle vittime e dei presenti, all’inserimento e alla comparazione in banca dati delle impronte digitali rilevate sulla scena, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del 52enne quale autore del reato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Roma.