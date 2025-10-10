TIVOLI – “Le parole magiche”: un evento tra arte, magia e gentilezza per dire no al bullismo

Venerdì 17 ottobre il Parco Itala Terzano (ex Casette Basse) di via Empolitana a Tivoli si trasformerà in un luogo incantato, pronto ad accogliere bambini e famiglie per un pomeriggio speciale all’insegna della gentilezza, dell’ascolto e della condivisione.

L’evento, intitolato “Le parole magiche”, è promosso dall’Associazione La Voce dei Diritti, presieduta dalla Dottoressa Jessica Tani, da sempre impegnata nella tutela dei più fragili e nella promozione dei diritti dell’infanzia.

L’Associazione “La Voce dei Diritti” si occupa di promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona, con particolare attenzione ai minori, alle famiglie e alle fasce più fragili della società. Attraverso progetti educativi, eventi culturali, laboratori inclusivi e sportelli di ascolto, l’associazione lavora per costruire una comunità più consapevole, accogliente e solidale.

La missione dell’associazione è quella di non lasciare indietro nessuno, promuovendo gentilezza, rispetto e partecipazione attiva, affinché ogni persona possa sentirsi parte di una rete che ascolta, accoglie e sostiene.Un evento che unisce cuori e generazioni

Tra fiabe animate, dolci sorprese e spettacoli coinvolgenti, l’evento vuole portare un messaggio profondo e universale: le parole gentili hanno un potere immenso, capace di creare legami, costruire ponti e abbattere il muro del bullismo.

A incantare i più piccoli ci penserà Mago Mario, con uno spettacolo che unirà divertimento e riflessione.

Accanto a lui, due mascotte simboliche accompagneranno bambini e bambine in questo viaggio magico. I piccoli partecipanti riceveranno anche un gadget e un palloncino a forma di cuore, a ricordo di una giornata speciale.

Arte, sicurezza e valori: un pomeriggio ricco di contenuti

Non mancherà l’arte, grazie alla presenza dell’illustratore professionista Frederick Sorrentino, che disegnerà in tempo reale le parole gentili suggerite dai bambini. Al termine, sarà proprio il giovane pubblico a votare la parola magica preferita, che diventerà il simbolo dell’evento.

Particolarmente importante sarà anche l’intervento dell’agente di Polizia Mauro Lamattina, che, con un linguaggio adatto ai più piccoli, parlerà di bullismo, di come riconoscerlo e di quanto sia fondamentale non restare in silenzio.

Infine, sarà presente l’Associazione Laboratorio del Possibile, che arricchirà l’iniziativa con attività pensate per stimolare il dialogo e la riflessione tra bambini e genitori.

Un parco che rinasce

L’evento ha anche l’obiettivo di ridare vita a uno degli spazi verdi più belli della città, spesso dimenticato.

“Abbiamo scelto proprio questo parco – sottolinea la Presidente Jessica Tani – perché crediamo che ogni luogo possa tornare a vivere attraverso l’amore e la cura della comunità. Questo sarà solo il primo passo”.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

“Le parole magiche” si annuncia un pomeriggio di emozioni, crescita e sorrisi.