Si chiamava Claudia D’Alessio, era una donna dal cuore grande impegnata nel sociale e purtroppo scomparsa il 5 Agosto 2022 all’età di 71 anni.
E’ dedicata a lei la seconda edizione della “Festa della Ricerca”, l’evento organizzato dal “Centro Maria Gargani”, la onlus per persone disabili di cui Claudia D’Alessio – volontaria anche nella “Vivi Villalba” – faceva parte.
A partire dalle ore ore 18:30 l’evento si terrà in piazzale Espedito Iammarino, lo slargo antistante la parrocchia di Santa Maria del Popolo, a Villalba di Guidonia.
Serata di musica dal vivo con Gianni e Maurizio, stand gastronomici e animazione di ballo.
Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Airc per la Ricerca scientifica sul Cancro.