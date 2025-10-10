GUIDONIA - “Festa della Ricerca” in ricordo di Claudia D’Alessio

Eventi, Tiburno Quotidiano / 10 Ottobre 2025

Parte del ricavato devoluto alla ricerca scientifica sul cancro

Si chiamava Claudia D’Alessio, era una donna dal cuore grande impegnata nel sociale e purtroppo scomparsa il 5 Agosto 2022 all’età di 71 anni.

E’ dedicata a lei la seconda edizione della “Festa della Ricerca”, l’evento organizzato dal “Centro Maria Gargani”, la onlus per persone disabili di cui Claudia D’Alessio – volontaria anche nella “Vivi Villalba” – faceva parte.

A partire dalle ore ore 18:30 l’evento si terrà in piazzale Espedito Iammarino, lo slargo antistante la parrocchia di Santa Maria del Popolo, a Villalba di Guidonia.

Serata di musica dal vivo con Gianni e Maurizio, stand gastronomici e animazione di ballo.

Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Airc per la Ricerca scientifica sul Cancro.

