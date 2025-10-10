GUIDONIA – Una cucciolata di topi in classe: scuola chiusa altri due giorni

Resterà chiusa per altri due giorni la scuola “Giuliano Montelucci” di Albuccione, invasa da una cucciolata di topi.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 370 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi oggi, venerdì 10 ottobre, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

Con l’atto viene disposta la sospensione delle attività didattiche nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 ottobre 2025 al fine di permettere la pulizia straordinaria prevista dall’Istituto Comprensivo “Giuliano Montelucci”.

Vale la pena ricordare che con l’ordinanza numero 363 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – mercoledì scorso 8 ottobre il sindaco Lombardo aveva chiuso la scuola ieri, giovedì 9, e oggi, venerdì 10 ottobre, per procedere a un intervento di derattizzazione profonda e sanificazione di tutti gli ambienti, come richiesto dalla Dirigenza scolastica (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nella stessa giornata, infatti una cucciolata di topi era stata rinvenuta all’interno di una classe, ma anche le altre aule non sembrano esenti dalla presenza dei roditori.