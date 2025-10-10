TIVOLI – “L’Asl garantisce assistenza domiciliare ai malati di Alzheimer”

Da Rifondazione Comunista Federazione di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendiamo che la mobilitazione intrapresa insieme alle famiglie di malati di Alzheimer e altre demenze contro la chiusura repentina del servizio di assistenza domiciliare Alzheimer (ADA), che da più di 20 anni veniva erogato su tutto il territorio della ASL RM5 con un’importante funzione sia di sollievo per le famiglie che di assistenza a 360°per i malati, ha ottenuto un primo risultato.

La ASL infatti ha predisposto un modulo per la richiesta di un tipo di assistenza denominata ADI effettuata da erogatori di servizi presenti sul territorio compresa la cooperativa OSA che in questi ultimi anni ha fornito l’assistenza ai malati di Alzheimer.

Il partito della Rifondazione Comunista che da sempre è stata al fianco delle lotte per i diritti dei lavoratori, dei malati, delle persone più fragili si è messo a disposizione anche del gruppo di familiari che hanno intrapreso una battaglia, che sembrava quella contro i mulini a vento, con una serie di iniziative: denuncia alla Procura della Repubblica, richiesta di mozioni da parte dei Consigli Comunali contro questa chiusura, manifestazioni sotto la Regione e sotto la ASL e che ora si vedono riconosciuto almeno un servizio che viene inteso come “supporto al care giver”.

Un primo importante risultato.

Continueremo a vigilare affinché i diritti di queste persone, già colpite da una malattia devastante per tutto il nucleo familiare, non vengano più calpestati dall’indifferenza delle istituzioni”.