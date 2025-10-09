MONTEROTONDO – Mezzo chilo di cocaina sequestrata e 5 pusher in manette

Più di mezzo chilo di cocaina sequestrata e 5 spacciatori in manette.

E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità organizzato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre, dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

L’operazione, che si è sviluppata nel comune di Monterotondo, ha visto il dispiegamento in campo di oltre 25 militari diretti dal Capitano Carmine Rossi col supporto di un elicottero del Nucleo Carabinieri Roma – Urbe.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato cinque persone straniere, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, gravemente indiziate di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Mentana, insospettiti dai movimenti di un giovane, hanno sottoposto a controllo un 22enne romeno, trovandolo in possesso di oltre 430 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento.

Successivamente, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno fermato quattro giovani — tre albanesi giunti da pochi giorni in Italia e un cittadino tunisino — presso le cui abitazioni sono stati rinvenuti oltre 150 grammi di cocaina, suddivisi in più dosi, e oltre 1.500 euro in contanti.

Per tutti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Durante i controlli, sono state inoltre denunciate cinque persone:

Un 21enne è stato sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

Un 44enne è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti;

Un 52enne senegalese, fermato nel corso di controlli alla circolazione stradale, ha esibito una patente risultata falsa: è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria di Tivoli perché gravemente indiziato del reato di falsità materiale commessa da privato;

Un 44enne italiano è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello

Unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, sono stati controllati due autolavaggi nel comune eretino: in entrambi i casi sono state elevate sanzioni per la presenza di quattro lavoratori “in nero”.

Inoltre, il titolare di una delle due attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’assenza del previsto Documento di Valutazione dei Rischi.

Le sanzioni complessive ammontano a 15.300 euro e per entrambe le attività è stata disposta la sospensione, in attesa della regolarizzazione delle posizioni lavorative.

Altre 10 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 190 persone e controllato oltre 140 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 6.000 euro; 2 le patenti di guida ritirata.