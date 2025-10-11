GUIDONIA – Cocaina, contanti e un fucile rubato in casa: 33enne italiano arrestato

Giovedì 2 ottobre 2025, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato in flagranza, un 33enne italiano, disoccupato e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

In particolare, nella tarda serata di giovedì, nel corso di un mirato servizio, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia hanno sottoposto l’uomo ad una perquisizione domiciliare, a seguito della quale hanno rinvenuto 75 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, nonché materiale idoneo per pesare e confezionare la droga e la somma contante di 2665 euro, in banconote di vario taglio, ritenute provento della pregressa attività di spaccio.

Nell’abitazione, sempre nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto, ben occultato all’interno di un armadio, un fucile semiautomatico, marca Benelli calibro 12, illegalmente detenuto, assieme a 45 cartucce a pallini, il tutto sottoposto a sequestro.

Dagli accertamenti effettuati sull’arma, è emerso che la predetta arma era oggetto di un furto consumato a Roma, e pertanto il 33enne è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica tiburtina per il reato di ricettazione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio, dove è stato sottoposto a regime domiciliare, misura che è stata convalidata dall’Autorità Giudiziaria.