Celebrerà la sua prima messa domani, domenica 12 ottobre, alle ore 10.00 Don Angelo Gagliardi, il nuovo parroco della Parrocchia di San Carlo Borromeo a Campolimpido, frazione alla periferia di Tivoli.

Don Angelo Gagliardi, il nuovo parroco della Parrocchia di San Carlo Borromeo a Campolimpido

La messa sarà concelebrata dal parroco uscente Don Waldemar Josef Romeiko.

Il 57enne sacerdote originario di Guidonia si insedierà ufficialmente sabato 8 novembre alle ore 18 con una cerimonia presieduta dal Vescovo delle Diocesi di Tivoli e Palestrina Mauro Parmeggiani.

Don Waldemar Josef Romeiko, parroco uscente di Campolimpido dopo 23 anni

Lo scorso 15 agosto Monsignor Parmeggiani aveva comunicato la nomina di don Angelo in sostituzione del 70enne Don Waldemar Josef Romeiko che lascia la Parrocchia per motivi di salute dopo 23 anni.

Don Angelo Gagliardi insieme al Vescovo delle Diocesi di Tivoli e Palestrina Mauro Parmeggiani

Nato e cresciuto a Guidonia, don Angelo è figlio di un impiegato dell’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”, ha frequentato le scuole elementari e medie nella Città dell’Aria e all’età di 14 anni ha fatto il suo ingresso in Seminario dove ha frequentato il Liceo.

Sacerdote dal 1994 don Angelo ha studiato a Roma e svolto un percorso all’estero e nella Capitale. Da Settembre 2024 ad oggi Monsignor Angelo Gagliardi è stato il Cappellano della RSA e Riabilitazione “Medicus INI” di Monte Ripoli a Tivoli) e della clinica “Villa Dante INI” a Guidonia.

In precedenza da ottobre 2023 a settembre 2024 era stato nominato dal Vescovo parroco reggente di San Biagio e Santa Maria de Arce a San Vito Romano.

“Quando ero un giovane studente seminarista Campolimpido era tutta campagna, ma oggi è cresciuta molto – spiega al quotidiano on line Tiburno.Tv don Angelo Gagliardi – Mi aspetto di trovare una bella comunità, una realtà con coppie giovani: quindi ci sono buone prospettive per fare un buon lavoro pastorale.

Mi aspetto di trovare un ambiente molto stimolante.

Oggi pomeriggio (sabato 11 ottobre, ndr) don Waldermar mi presenterà i suoi collaboratori che in questi anni lo hanno affiancato.

Dopo l’insediamento ufficiale comincerò ad organizzare le attività avendo una panoramica chiara della realtà parrocchiale di Campolimpido”.