Notte di grande boxe oggi, sabato 11 ottobre, alla Palestra comunale di via Po, a Guidonia.
La serata targata Davide Buccioni BBT e organizzata dalla “Roma Est Boxing Club” di Simone Autorino vedrà protagonisti i migliori talenti locali della Nobile Arte.
Dall’atleta di punta che ambisce al titolo, al campione che torna sul ring dopo un decennio di inattività, fino al ventenne che esordisce per la prima volta davanti al pubblico della sua città.
Il match più importante della serata è previsto alle ore 22. Lorenzo Ratemi, 26enne di Guidonia, soprannominato “The Eagle”, e meglio noto come il pugile con due lauree, sfida in 8 riprese Dzhanibek Dzhalilov, ucraino residente in Belgio, in un incontro valevole per il titolo internazionale Ibe dei pesi Super Welter.
Per Lorenzo Ratemi si tratterebbe della settima vittoria in 7 match disputati e significherebbe il suo ingresso con prepotenza nella categoria SuperWelter ITA.
Ad aprire la serata di oggi alla palestra comunale sarà il ventenne di Guidonia Andrea De Angelis: al suo esordio sul ring il giovane pugile sfida in 4 round Fabrizio Conti nella categoria Super Leggeri.
Alle 21 l’atteso match per i Super Welter in 4 round tra Mattia Pileggi, classe 1984, Istruttore Federale presso la Federazione Pugilistica Italiana FPI, e Giuseppe Fico.
Altri due atleti della “Roma Est Boxing Club” allenati dai maestri Simone Autorino e Fabio Fantauzzi saranno protagonisti della notte di grande boxe alla Palestra comunale.
Alle 21,30 l’incontro in 6 riprese per la categoria Super Medi tra Matteo Gubinelli di Marcellina e Alia Balde.
Alle 22,30 chiuderà la serata Andrea Scaglione, ad aprile 2014 vincitore del titolo europeo di K1 della Iska: a distanza di 11 il fighter di Guidonia torna sul ring in una sfida ad alta intensità col maltese Marc Pace.