Drammatico incidente stradale a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di unamoto distrutta, il conducente ricoverato in ospedale e un’auto danneggiata.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 11 ottobre, in via dei Colli, strada centrale de La Botte, quartiere alla periferia del Comune di Guidonia Montecelio al confine con Tivoli.

Alessandro L., ragazzo italiano di 25 anni originario di Genazzano, viaggiava in sella ad una Kawasaki lungo via dei Colli, la strada che collega via di Campolimpido al centro della frazione.

Ma all’intersezione con via Colle Tosto il bolide si è schiantato contro la fiancata laterale sinistra di una Alfa Romeo 147.

L’impatto è stato violentissimo, almeno a giudicare dalle immagini dei due veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato Alessandro L. al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Vigile e orientato, il ragazzo ha riferito la dinamica dello scontro ai sanitari che lo hanno sottoposto a visite ed accertamenti radiografici dai quali sono emersi escoriazioni su tutto il corpo, una contusione epatica e uno pneumotorace nella parte superiore del polmone sinistro.

Per questo, verso le 4 di stamattina il ventenne è stato trasferito a bordo del Centro Mobile di Rianimazione al policlinico “Umberto I” di Roma.

Non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, ieri sera il ragazzo aveva preso parte insieme ad una decina di giovanissimi motociclisti al raduno di auto d’epoca e sportive organizzato tramite un tam tam nel piazzale di via Campolimpido in cui hanno sede l’area di servizio e i supermercati “Crai” e “Risparmio Casa”.

La serata era trascorsa serenamente, ma al termine dell’esposizione si è consumato il drammatico incidente.