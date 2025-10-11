CALCIO – Bernadotto firma la vittoria: il Guidonia batte la Pianese.

Il Guidonia torna a fare punti e lo fa nel modo più bello: vincendo al Comunale, stadio che a breve prenderà un nuovo nome e che sembra già trasmettere energia alla squadra. A decidere la sfida contro la Pianese è Bernadotto, che all’82’ trova la rete della vittoria in una gara fino a quel momento piuttosto bloccata e priva di grandi emozioni.

Mister Ginestra cambia volto alla squadra con l’ingresso di Calì, amatissimo dai tifosi locali: con due punte di ruolo in campo, il Guidonia spinge di più e trova il premio al coraggio con la zampata decisiva. Dopo il gol però, Bernadotto — già ammonito — si toglie la maglia nell’esultanza e viene espulso.

Gli ultimi minuti sono così un assalto della Pianese contro un Guidonia in dieci uomini, che però si compatta e difende con determinazione il risultato fino al triplice fischio. Una vittoria fondamentale in chiave classifica e soprattutto un’inversione di tendenza nei secondi tempi, finora spesso sofferti.