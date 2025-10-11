TIVOLI - Ricetta pc e cellulari rubati: condannato a sei anni di carcere

In casa gli trovarono un vero e proprio store di apparecchiature e dispositivi informatici di ultima generazione.

Tutte rigorosamente rubate.

Per questo mercoledì 8 ottobre il Tribunale di Tivoli ha condannato in primo grado a 5 anni e 11 mesi di reclusione per riciclaggio e ricettazione Afrim G., un 55enne albanese già noto alle forze dell’ordine e residente a Formello.

Il Collegio presieduto da Laura Di Girolamo – a latere i giudici Sergio Umbriano e Matteo Petrolati – ha condiviso la ricostruzione della Procura di Tivoli riconoscendolo colpevole di entrambe i reati.

In particolare il 55enne ha riciclato un Acer Bic 50 e un Apple IPad e ricettato altre apparecchiature rubate nel 2019 tra i quartieri della Pisana, Vigna Murata, Casal Bruciato, Centro storico e perfino a Pomezia.

Afrim G. è stato invece assolto dall’accusa di ricettazione perché il fatto non sussiste limitatamente alle custodie per Pc, ai cavi di ricarica, alle chiavette Usb e al cellulare Samsung Grand Neo.

Per questo è stato disposto il dissequestro e la restituzione della somma contante di 560 euro considerata provento dell’attività illecita.

Il Tribunale di Tivoli ha inoltre condannato il pregiudicato albanese al pagamento di una multa da 7.087 euro e alle spese processuali.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.