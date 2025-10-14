CAPENA – Giostraio massacrato dal branco alla Sagra dell’Uva: muore dopo 9 giorni di agonia

Si chiamava Stefano Cena, in paese lo chiamavano tutti “Luigi”, aveva 65 anni e dedicato tutta la vita al suo lavoro di giostraio.

Il cuore di “Luigi” ha cessato di battere nella mattinata di oggi, martedì 14 ottobre, dopo 9 giorni di agonia all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di una violenta aggressione da parte di un branco di giovani avvenuta nel corso della 100esima edizione del “Vendemmiale Sagra dell’Uva”, tenutasi a Capena dal 3 al 5 ottobre scorsi.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo coordinati dalla Procura di Tivoli che ha disposto l’autopsia sulla salma di Stefano Cena.

I militari hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona e raccolto le testimonianze di alcuni presenti per identificare gli autori del pestaggio.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’aggressione mortale è avvenuta nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre nel parcheggio di piazza Civitucola, nel Centro di Capena, dove erano allestite le giostre in occasione della tradizionale Sagra. Ancora da chiarire il movente del pestaggio.

Stando ad indiscrezioni di stampa, pare che Stefano Cena abbia chiesto a un gruppo di ragazzi di pagare il gettone per salire sull’8 volante oppure di scendere.

Ma a quel punto, ne sarebbe scaturita una lite verbale sfociata in violenza cieca. Il 65enne è stato colpito da un gruppo di ventenni a pugni e calci e nell’aggressione è rimasta contusa anche lamoglie.

Quando in piazza Civitucola è sopraggiunta l’ambulanza del 118 le condizioni del giostraio sono apparse subito gravi e l’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea dove stamane è deceduto.

Nel parcheggio delle giostre anche i carabinieri sono intervenuti identificando alcuni dei partecipanti all’aggressione.

All’indomani dell’aggressione la figlia Miriam aveva lanciato un appello sul Gruppo Facebook “La piazza di Capena” per cercare testimoni.

“Chiedo gentilmente a chiunque abbia assistito all’accaduto di ieri in Piazza Civitucola – si legge nel post della figlia – l’aggressione VIOLENTA di 8 ragazzi di età compresa dai 20 ai 25 anni contro UN UOMO DI 65 ANNI di contattarmi per identificazione dei vigliacchi scappati. Non tutti i ragazzi sono stati identificati.

Ringrazio in anticipo chiunque riesca ad aiutare in piccolo modo”.

La caccia al branco continua.