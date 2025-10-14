GUIDONIA – “Anche la scuola Don Milani invasa dai topi. Terzo plesso scolastico in pochi giorni”

Da Emanuele Di Silvio, Consigliere Comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo Setteville e Albuccione, anche la scuola Don Milani di via Marco Aurelio è alle prese con una grave invasione di topi, presenti sia all’interno che all’esterno dell’istituto.

È il terzo plesso scolastico di Guidonia Montecelio, in pochi giorni, a trovarsi in questa condizione: un dato allarmante che conferma quanto poco sia stato fatto per garantire igiene, sicurezza e decoro nelle scuole della città.

Ho già chiesto al Sindaco di disporre immediatamente la chiusura del plesso fino al completamento delle operazioni di derattizzazione e rimozione dei roditori morti, e di assicurare successivamente una verifica sanitaria accurata prima della riapertura.

La salute dei bambini, del personale scolastico e delle famiglie deve essere una priorità reale e non un’emergenza ricorrente”.