Due titoli italiani conquistati, due argenti, una medaglia di bronzo nel settore femminile.
Un oro e due bronzi nel settore maschile.
Oltre al podio più alto nella classifica generale a squadre.
E’ il bilancio della partecipazione della “Nike Wrestling Guidonia” ai Campionati Italiani Under 13 ed Under 11 di Lotta Stile Libero e Femminile svolti al Palafijlkam di Ostia sabato 11 e domenica 12 Ottobre.
Al centro Chanel Franchi, classe 2013 di Setteville Nord, Campionessa italiana Under 13
Chanel Franchi, classe 2013 di Setteville Nord, già detentrice del titolo nella Classe Maggiore U15, si conferma Campionessa Italiana U13 nella Categoria al limite dei 36 chilogrammi.
Ornella Petturiti, classe 2014, Campionessa Italiana Under 11 32 chilogrammi
Tra le Under 11 Ornella Petturiti, classe 2014, si laurea Campionessa Italiana nella 32 chilogrammi.
Nicol Franchi, classe 2015, sorella di Chanel, perde a pochissimi secondi dalla fine la finale per l’oro e torna a casa con la medaglia d’argento.
Stessa sorte per Greta Micheli, classe 2014 di Colle Fiorito: dopo aver vinto 3 incontri senza perdere alcun punto, l’atleta 11enne inciampa in finale e termina al secondo posto.
Thalia Micozzi, classe 2015 di Roma, già vincitrice di alcuni tornei nel Brazilian Jiu Jitsu, al suo primo evento nella Lotta, sale sul terzo gradino del podio.
Sfiora la medaglia Martina Ferraresi, classe 2014 di Guidonia Montecelio, che non riesce a superare gli incontri di semi finale e finale e finisce al quarto posto.
Emiliano Ferraresi, classe 2012 di Guidonia Montecelio, Campione italiano Under 13 62 chilogrammi
Domenica 12 ottobre nella seconda parte dell’evento che ha visto confrontarsi gli atleti della Lotta Libera, si è distinto Emiliano Ferraresi, classe 2012 di Guidonia Montecelio, che conquista il suo primo Titolo italiano nella categoria 62 chilogrammi.
Medaglia di bronzo per Massimo Carillo e Francesco Badiglio, entrambi classe 2012 di Villanova di Guidonia.
Fuori alle fasi eliminatorie Raul De Santis nella categoria 38 chilogrammi.
La squadra maschile di Lotta della Nike Wrestling Guidonia insieme ai tecnici
Ottimi risultati per i lottatori allenati dai tecnici Daniel Franchi, Nairomi Sperandio, Daniele Badiglio e Alessio Celano.
La squadra femminile di Lotta della Nike Wrestling Guidonia insieme ai tecnici
La Nike Wrestling Guidonia si è infatti classificata al primo posto nella Classifica Generale a Squadre per quanto riguarda la Lotta Femminile laureandosi squadra Campione d’Italia.