Si terrà venerdì 24 e sabato 25 ottobre a Tivoli il “Mercatino Vintage” organizzato da “Young Caritas Tivoli”, l’anima giovane della Caritas Diocesana tiburtina.

L’appuntamento è per venerdì 24 ottobre dalle 16:00 alle 20:00 e per sabato 25 ottobre dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 presso la suggestiva Chiesa di San Vincenzo Martire di Via Col Sereno, recentemente restaurata e riaperta al pubblico.

Al Mercatino Vintage si troveranno abiti usati donati da cittadini e volontari selezionati dai ragazzi di Young Caritas e libri doppi della Biblioteca Diocesana di Tivoli.

Il ricavato andrà tutto in beneficenza!

Ogni acquisto al mercatino sarà un gesto concreto a sostegno delle Opere Segno di Caritas Tivoli (Mensa, Dormitorio, Casa Famiglia, ecc.).

L’evento è gratuito ed aperto a tutti e per chi vuole scoprire il mondo Caritas, i ragazzi di Young Caritas Tivoli saranno presenti per fornire tutte le informazioni necessarie.