SAMBUCI – Sagra della Polenta e viaggio nel 1800 al Castello Theodoli

Fine settimana di gastronomia e cultura a Sambuci, Borgo medievale di circa mille abitanti a 15 chilometri da Tivoli.
La “Pro Loco di Sambuci Aps” organizza la 27esima Sagra della Polenta, evento patrocinato e sostenuto dal Comune con il contributo della Regione Lazio che si terrà in piazza di Corte sabato 25 ottobre a cena e domenica 26 a pranzo.
Il menù è da leccarsi i baffi: Polenta con sugo, salsiccia e spuntature; Polenta con broccoli; Patatine fritte ed altre dolci delizie.
Domenica protagonista assoluto sarà il suggestivo Castello Theodoli, dove l’associazione culturale “Terzo Millennio” organizza “Un giorno a Corte”, una rievocazione storica dell’Ottocento con visite guidate patrocinata anch’essa da Comune e Regione Lazio.
Un suggestivo viaggio storico e artistico nella cornice di una delle dimore storiche più prestigiose del Lazio accompagnati da dame e cavalieri negli splendori di un tempo.
Orario di accesso dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.