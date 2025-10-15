MORLUPO – Un viaggio nel cuore della scienza e del pensiero con Sergio Benassai

Sabato 18 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala dell’Associazione Bottega d’Arte di Morlupo (RM), in Via Cesare Battisti 23, si terrà la presentazione del romanzo “1614-1617. Con Federico Cesi e Galileo Galilei. Fra Acquasparta e Roma, Riano e Monterotondo, Prato e Firenze” di Sergio Benassai, edito da EMIA Edizioni.

Il libro, scritto da un autore con una lunga esperienza come ingegnere nucleare, è un romanzo storico che intreccia rigore scientifico e immaginazione narrativa, ambientato in un periodo di grande fermento culturale: gli anni tra il 1614 e il 1617.

Un tempo in cui il pensiero scientifico cominciava a emanciparsi dall’autorità religiosa, grazie al coraggio e alla visione di uomini come Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, e Galileo Galilei, simbolo universale della libertà del sapere.

Attraverso pagine dense di ricerca e passione, Benassai racconta non solo i fatti, ma l’atmosfera di un’epoca in cui la curiosità e la conoscenza sfidavano i dogmi, dando forma a un nuovo modo di guardare il mondo. Il romanzo offre così una riflessione profonda sul valore della scienza, sul conflitto tra verità e potere, e sull’attualità di una libertà intellettuale sempre da difendere.

Durante la serata, verranno letti brani tratti dal libro, per offrire ai presenti un assaggio del tono e dello stile dell’opera.

Seguirà un dialogo tra l’autore Sergio Benassai e Marianna Mariotti, che guiderà la conversazione sui temi centrali del romanzo.

L’evento sarà accompagnato dalle musiche dal vivo di Gian Nicola Belcastro, che contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva e riflessiva.

L’appuntamento sarà preceduto, alle ore 17, da un incontro speciale dal titolo “Arte Libera”, con Natale Riccioni, Marina Rosati e quanti vorranno unirsi con musica, canto e poesia, in uno spazio aperto alla creatività e alla condivisione artistica.

Un pomeriggio di cultura e bellezza, per chi ama la storia, la conoscenza e l’arte in tutte le sue forme.