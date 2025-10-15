GUIDONIA – Judo, i ragazzi dal kimono d’oro vincono il Trofeo Giovanile

Ognuno di loro si è imposto nella rispettiva categoria: sei medaglie d’oro su sei atleti partecipanti.

E’ il bottino conquistato dagli atleti della “Asd Team Agliata Anco Marzio” di Guidonia al Trofeo Giovanile di Judo organizzato dal Comitato Provinciale di Roma del Centro Sportivo Educativo Nazionale (Csen) domenica scorsa 12 ottobre Pala Bandinelli di Velletri.

La competizione riservata alle categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi ha visto salire sul podio più alto i lottatori allenati dai tecnici Franco Agliata e Luca Santi, coordinati dai maestri Francesco Del Core e Roberto Pomponii, tecnico Fisdir e presidente della “Asd Judo Anco Marzio Guidonia”.

Sopra, Edoardo Aspromonte, primo nella Categoria Fanciulli; sotto, 3 dei 4 arbitri federali di Guidonia Francesco Del Core, Ginevra Grassini e Luca Santi, oltre a Chiara Pomponii

Manuel Lucarelli ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Bambini, mentre Edoardo Aspromonte e Samuel Ninu hanno dominato nella categoria Fanciulli.

Tre medaglie d’oro nella categoria Ragazzi vinte rispettivamente da Matteo Casini, Gaia Di Mario e Luigi Santi.