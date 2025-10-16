GUIDONIA – “Premio Città di Guidonia Montecelio”, un riconoscimento alle personalità del territorio

Il Comune di Guidonia Montecelio ha istituito il “Premio Città di Guidonia Montecelio”, un riconoscimento destinato alle personalità che attraverso opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città di Guidonia Montecelio, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

Il giorno 21 ottobre di ogni anno, in considerazione della ricorrenza della costituzione del comune di Guidonia Montecelio (Regio Decreto legge 21 ottobre 1937, n. 180), in concomitanza con il Consiglio Comunale straordinario convocato in quella data, verrà inserito all’Ordine del Giorno il punto relativo all’assegnazione del “Premio Città di Guidonia Montecelio.

Le candidature potranno essere presentate, da ogni cittadino interessato, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale entro il 20 ottobre di ogni anno, come da ciascun Consigliere comunale nel corso della seduta di Consiglio in questione.

L’atto di indirizzo alla Giunta contenente il nominativo proposto per il conferimento del premio, riporterà il nome della personalità che raccoglie più voti e non quello di coloro che hanno ottenuto meno voti. In caso di parità di voti, il Consiglio proporrà alla Giunta il conferimento ex-equo a tutti i candidati più votati.

La premiazione avverrà dopo la seduta di Giunta che proclamerà il vincitore.

Il “Premio Città di Guidonia Montecelio” consiste nella consegna di un Attestato su carta pergamena e nell’iscrizione del nome del premiato, e dell’anno di riferimento, su una riproduzione della Torre Civica, uno dei simboli identificativi di questa Città, che sarà conservata nella Sala della Giunta del Palazzo comunale.

Info: cerimoniale@comune.guidoniamontecelio.rm.it