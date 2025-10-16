PALOMBARA SABINA – “Suo figlio ha avuto un incidente”, anziani nel mirino dei truffatori

Lo schema è sempre lo stesso.

Lo schema è sempre lo stesso.

L’obiettivo è derubarli di contanti e gioielli. I truffatori di anziani sbarcano a Palombara Sabina.

Per questo oggi, giovedì 16 ottobre, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Palombi ha lanciato un sos alla popolazione attraverso i canali social a seguito di alcune segnalazioni di tentativi di truffa messi in atto con la cosiddetta tecnica dell’incidente, nota anche come truffa del finto avvocato o carabiniere.