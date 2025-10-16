TIVOLI – Aperti i Punti Digitali Facili per imparare ad usare la tecnologia

Gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, l’App IO o accedere all’Anagrafe della Popolazione Residente.
Sono alcune delle attività presenti presso i 5 Punti Digitali Facili attivati dal Comune di Tivoli, con Regione Lazio e PNRR (M1C1 – Misura 1.7.2), per aiutare i cittadini in modo semplice, sicuro e gratuito nell’uso delle tecnologie digitali e nell’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Si tratta di un innovativo progetto promosso a giugno 2023 dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio per potenziare le competenze e l’inclusione digitale di almeno 2 milioni di cittadini entro il 2026.
I Punti Digitali Facili di Tivoli sono spazi pubblici e gratuiti dove i cittadini possono ricevere supporto pratico per accedere ai servizi online e migliorare le competenze digitali.
Presso i Punti Digitali ci sono i Facilitatori Digitali, figure professionali formate e riconosciute dalla Regione Lazio e dalla Comunità Europea.
L’obiettivo della facilitazione è rendere l’innovazione accessibile a tutti, favorendo autonomia e inclusione.
Dove trovare i Punti Digitali Facili:
– Delegazione Tivoli Terme – Piazza Don Giovanni Minzoni, 9A
– Delegazione di Villa Adriana – via di Villa Adriana, 178A
– Centro Anziani Tivoli Centro – Piazza del Governo, 4
– Tivoli Forma “Antonio Rosmini” – Viale Mannelli, 9
– Parco “Sogno di Malala” – Via Puglie
Sede operativa/Coordinamento – Cooperativa sociale “Aniene Servizi e Sviluppo”, Via Tiburtina, 28 (Tivoli)
(Sede del Coordinamento dei Facilitatori Digitali di Tivoli)
– Anagrafe del Comune di Tivoli
Cosa puoi fare (gratuitamente)
● Attivare e utilizzare SPID o CIE
● Consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico
● Accedere ai referti online e ai servizi sanitari regionali
● Effettuare pagamenti tramite PagoPA
● Gestire PEC, email e documenti digitali
● Imparare a usare computer e smartphone in modo sicuro e consapevole
● Gestire i tuoi profili fiscali e previdenziali.
In sostanza è possibile avere un supporto gratuito e qualificato per ogni attività di accesso ai servizi della pubblica amministrazione.
Per usufruire delle guide preparate per aiutare gli utenti a svolgere le principali attività digitali è possibile cliccare qui
Contatti e aggiornamenti
● Il servizio è gratuito e aperto a tutti
puntodigitalefaciletivoli@gmail.com
● 0774 332865 (informazioni e appuntamenti)
Segui Punto Digitale Facile Tivoli su Facebook e Instagram per orari, corsi gratuiti e consigli digitali.