TIVOLI – Aperti i Punti Digitali Facili per imparare ad usare la tecnologia

Gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, l’App IO o accedere all’Anagrafe della Popolazione Residente.

Sono alcune delle attività presenti presso i 5 Punti Digitali Facili attivati dal Comune di Tivoli, con Regione Lazio e PNRR (M1C1 – Misura 1.7.2), per aiutare i cittadini in modo semplice, sicuro e gratuito nell’uso delle tecnologie digitali e nell’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un innovativo progetto promosso a giugno 2023 dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio per potenziare le competenze e l’inclusione digitale di almeno 2 milioni di cittadini entro il 2026.

I Punti Digitali Facili di Tivoli sono spazi pubblici e gratuiti dove i cittadini possono ricevere supporto pratico per accedere ai servizi online e migliorare le competenze digitali.