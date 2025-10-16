+VISTA sostiene il Mese della Prevenzione Visiva – Ottobre 2025

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione visiva, un’occasione per ricordare a tutti l’importanza di prendersi cura degli occhi e non trascurare i piccoli segnali. Quest’anno +VISTA, da oltre 60 anni punto di riferimento per la salute visiva sul territorio, rinnova il suo impegno con una campagna dal titolo “Rimetti a fuoco ciò che conta”, offrendo controlli gratuiti della vista in tutti i suoi 11 Centri Ottici.

Controllo gratuito e promozione speciale

Il messaggio è chiaro: non sono i grandi ricordi a sfuggire per primi, ma i dettagli. E quando perdi i dettagli, rischi di perdere la storia intera. Per questo, per tutto il mese di ottobre, oltre ai controlli gratuiti, +VISTA propone una promozione speciale: acquistando un nuovo paio di occhiali, una lente è in omaggio.

La prevenzione è volersi bene

Fare prevenzione non significa avere paura, ma volersi bene. I controlli periodici permettono di individuare tempestivamente problemi come miopia, astigmatismo o presbiopia, migliorando la qualità della vita e proteggendo un bene prezioso come la vista. +VISTA accompagna le persone in questo percorso con tecnologie all’avanguardia e soluzioni personalizzate.

Vieni a trovarci nei Centri +VISTA

Nei Centri +VISTA la prevenzione si unisce allo stile: ampia scelta di montature, dalle linee classiche alle più moderne, per coniugare benessere visivo ed espressione personale.

Approfitta del Mese della Prevenzione Visiva 2025: prenota il tuo controllo gratuito chiamando il numero verde 800 505999 o visita il Centro Ottico +VISTA più vicino a te.