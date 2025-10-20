GUIDONIA – Bocce, Danilo Fabiani e Mirko Mastrantoni vincono il “Memorial Valentini”

Sono Danilo Fabiani e Mirko Mastrantoni i vincitori della nona edizione del torneo di bocce in memoria del compianto presidente del “Circolo Bocciofilo Villanova” Ignazio Valentini.

Ieri, domenica 19 ottobre, i due atleti del “Circolo Bocciofilo Villanova” si sono imposti nella gara regionale di bocce a coppia Categorie B, C e D specialità Raffa, alla quale hanno partecipato circa 100 coppie provenienti dal Lazio e zone limitrofe.

“È stata una bellissima festa dello sport”, ha commentato Giancarlo Valentini, figlio di Ignazio, e attuale presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Bocciofilo Villanova” organizzatrice dell’evento.

“Il nostro circolo bocciofilo – ha aggiunto Valentini – ha piazzato anche un’altra coppia al terzo posto formata da Simone Mariani e Giovanni Golvelli”.