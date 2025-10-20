Venerdì scorso 17 ottobre l’Amministrazione Comunale di Marcellina ha celebrato l’intitolazione del giardino all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e Via della Stazione ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini, consiglieri comunali, rappresentanti dei carabinieri, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della locale Protezione civile.

“Attraverso questa cerimonia – ha detto il sindaco Alessandro Lundini – si è voluto rendere omaggio a due uomini che hanno sacrificato la loro vita per lo Stato e al tempo stesso promuovere, in particolare presso le giovani generazioni, una riflessione sull’importanza della legalità, della giustizia e dalla lotta alla criminalità organizzata”.