 Furto nel cantiere Acea: arrestato un 54enne italiano, denunciato un 13enne rom

Ieri sera, verso le ore 22:15, a seguito di alcune chiamate giunte al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti presso un cantiere “Acea” in via Cesare Castiglioni, zona Monte Mario, dove hanno sorpreso due persone che armeggiavano vicino a un container.

I militari hanno fermato immediatamente un uomo travisato con passamontagna e in possesso di un piede di porco e hanno bloccato, dopo un breve inseguimento, anche un ragazzino, trovato in possesso di un mazzo di chiavi appena asportate dal container.

L’uomo, identificato in un 54enne romano con precedenti, è stato arrestato mentre il ragazzo, un 13enne rom, senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato e affidato alla nonna.

Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso.